Ligin ilk yarısında fırtınalar estiren Sivasspor, ikinci devrede ise düşüşte. 3 maçtır kazanamayan Kırmızı-Beyazlılar zirvedeki avantajını kaybederken, Türkiye Kupası’nda da çeyrek finalde Antalyaspor’a elendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay maçın ardından oldukça üzgündü ancak bu kez futbolcular, hocalarına moral verdi. Yarın deplasmanda Trabzonspor’u yeneceklerinin sözünü veren Kırmızı-Beyazlı oyuncular, “Kupada iki maçta yenilmeden (0-0, 1-1) elendik. Şanssızlık yaşadık. Artık tamamen lige sarılacağız. Trabzonspor’u yenip, herkese liderin kim olduğunu gösterelim. Bize şans vermeyenlere inat sonuna kadar yarışta olalım” sözleriyle kenetlendi.

İşte Sivas’ta son durum

42 puandaki Yiğidolar, 1 puan arkasındaki Trabzonspor’u yenmesi durumunda ciddi moral yakalayacak. Kırmızı-Beyazlı takımda sağ bek Marcelo ve Mert Hakan son anda sürpriz olmazsa bu maça yetişecek. Sakatlıkları süren Kone, Emre Kılınç, Barış ve Skuletic’in ise kadroda olmayacağı öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak