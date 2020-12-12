Sivasspor’da bir futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

Süper Lig’in 12. hafta maçında Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcunun pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Antalyaspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuzun izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan 2 sporcumuz ile 1 yardımcı antrenörümüzün testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.