Sivasspor’da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya’da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Neşeli ve hırslı geçen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda pas çalışması, taktik programlar ve çift kale maçla tamamlandı. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 20 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak.