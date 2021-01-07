Türkiye Futbol Federasyonu'nun Aaron Appindangoye ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi. Appindangoye’nin yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp Mayıs 2023’te sona erecek.

2019 sezonunda Ümraniyespor’dan Sivasspor’a transfer olan Aaron, kırmızı-beyazlı kulüpte bu zamana kadar 51 müsabakaya çıktı. Sivasspor kariyerinde 6 kez sarı kartla cezalandırılan Aaron, toplamda 4 bin 423 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.