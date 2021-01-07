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Sivasspor'da Aaron sözleşmesini uzattı

Demir Grup Sivasspor’da Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı.

07 Ocak 2021, Perşembe 20:16 Son Güncelleme:
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Sivasspor'da Aaron sözleşmesini uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Aaron Appindangoye ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi. Appindangoye’nin yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp Mayıs 2023’te sona erecek.

2019 sezonunda Ümraniyespor’dan Sivasspor’a transfer olan Aaron, kırmızı-beyazlı kulüpte bu zamana kadar 51 müsabakaya çıktı. Sivasspor kariyerinde 6 kez sarı kartla cezalandırılan Aaron, toplamda 4 bin 423 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.

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