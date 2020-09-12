Sivasspor'da Süper Lig öncesi sakatlık şoku yaşandı. Yiğidolar'a lig öncesinde savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'den kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğindeki kıkırdak ve kemik problemi nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, oyuncunun durumu ile ilgili “Oyuncumuz Aaron Appindangoye geçtiğimiz sezon sonunda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilecek. Sol ayak bileğinde kronik zeminde oluşan kıkırdak ve kemik problemleri bulunan oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.