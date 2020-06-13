Sivasspor’da 5. kez corona virüs testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 5. kez yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapıldı.

13 Haziran 2020, Cumartesi 19:31 Son Güncelleme:
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Sivasspor’da 5. kez corona virüs testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 5. kez yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 5. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize 5. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 4 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.


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