İşte yapılan açıklama:

31 Ağustos 2018 tarihinde renklerimize bağladığımız Gabriel Torje´nin sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde sona ermiştir. Gabriel Torje'ye bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

01 Ağustos 2017 tarihinde renklerimize bağladığımız Sergio Rochet´in sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde sona ermiştir. Sergio Rochet'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.