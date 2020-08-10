Pazartesi Jorge Felix hamlesi ile kadrosunu güçlendiren Yiğidolar, iç transferde de gaza bastı. Sivasspor, Aroune Kone ile uzun süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyordu. Son olarak yapılan görüşmelerde Kırmızı-Beyazlı ekibin, Fildişi Sahilli futbolcu ile prensipte anlaştığı belirtildi. Sözleşmesi sona eren Kone ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan Yiğidolar, deneyimli isimle sadece ücret için görüşme yapacak. 36 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da Sivasspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.