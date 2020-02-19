Sivasspor’a Emre Kılınç ve Kone müjdesi

Sakatlıklar açısından sezonun en şanssız takımlarının başında gelen Demir Grup Sivasspor, Trabzon deplasmanında da 3 fire vermişti. Yiğidolar’da haftanın ilk idmanına sakatlıkları nedeniyle kontrole gönderilen Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal ile tedavileri nedeniyle Barış Yardımcı ve Arouna Kone katılmamıştı.

Cuma günü Alanyaspor’u ağırlayacak olan İç Anadolu ekibinde Uğur’un 2 hafta tedavi olacağı belirtildi. Ziya ve Caner’de ise önemli bir durum olmadığı öğrenildi. Yiğidolar’a asıl müjde ise takımın yıldız isimlerinden geldi. Haftalardır forma giyemeyen Emre Kılınç ve Kone dönüyor.

Skuletic hâlâ yok!

Emre’nin dün takımla çalışmalara başladığı öğrenilirken Kone de bugünden itibaren idmanlara katılacak. Alanyaspor’la oynanacak kader randevusunda teknik direktör Rıza Çalımbay’ın iki oyuncusundan da faydalanabileceği öğrenildi.

Forvet Skuletic ve Barış’ın ise en az 2’şer hafta daha takıma katılmaları beklenmiyor.

Ömer Necati Albayrak