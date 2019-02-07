Sivasspor'a Diabate müjdesi

Yiğidolar’ın ara transferd Leicester City’den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, kısa sürede takıma uyum sağladı, performansıyla büyük beğeni kazandı.

07 Şubat 2019, Perşembe 07:05
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Sivasspor'a Diabate müjdesi

İki asist yaparak yıldızlaştığı Kasımpaşa maçında sakatlanıp oyundan çıkan oyuncu yürekleri ağıza getirdi. Ancak yapılan tetkiklerin ardından başarılı orta saha oyuncusunun durumunda bir sıkıntı olmadığı, oyuncunun Akhisarspor maçında forma giyebileceği öğrenildi. Sivasspor’un devre arasında Çin’den transfer ettiği Hugo Vieira ilk idmanda yaşadığı çapraz bağ sakatlığıyla birlikte sezonu kapatmıştı. Ülkesine giden Portekizli futbolcunun son durumu hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

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