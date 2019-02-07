İki asist yaparak yıldızlaştığı Kasımpaşa maçında sakatlanıp oyundan çıkan oyuncu yürekleri ağıza getirdi. Ancak yapılan tetkiklerin ardından başarılı orta saha oyuncusunun durumunda bir sıkıntı olmadığı, oyuncunun Akhisarspor maçında forma giyebileceği öğrenildi. Sivasspor’un devre arasında Çin’den transfer ettiği Hugo Vieira ilk idmanda yaşadığı çapraz bağ sakatlığıyla birlikte sezonu kapatmıştı. Ülkesine giden Portekizli futbolcunun son durumu hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı.