Sivasspor zirveye ekipçe ambargo koyuyor

Süper Lig’in lideri Sivasspor bir mucizeyi gerçekleştirmek için her hafta bir adım daha atıyor. Kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Rıza Çalımbay önderliğinde elde edilen başarının perde arkasında ise tam bir ekip ruhu öne çıkıyor. Öyle ki Sivasspor’un en fazla gol atan oyuncuları Yatabare ve Emre 6’şar gol kaydetti. Gol krallığı yarışında epey geri kaldı. Asist krallığında 5 asisti olan Emre Kılınç dışında Sivassporlu bir oyuncu yarışta yok. Buna karşılık Yiğidolar, 34 golle ligin en fazla ağları havalandıran takımı.

Deplasmanın da kralı!

Süper Lig’in ilk devresinde deplasman maçlarını tamamlayan lider Sivasspor, dış sahada topladığı 12 puanla 2006-2007 ve 2008-2009 sezonlarındaki en başarılı performanslarını da yinelemiş oldu. Kırmızı-Beyazlılar, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Yukatel Denizlispor’un ardından dış sahada en fazla puan toplayan 3 takımdan biri oldu. Deplasmanda 16 gol atan Sivas temsilcisi, kalesinde ise yalnızca 11 gol gördü.

Mert Hakan’dan 12. adama!

Sivasspor’un sezona damga vuran ismi Mert Hakan Yandaş, camiaya umut dolu mesajlar yolladı. “Fenerbahçe maçında oluşturduğunuz muhteşem atmosferle başarımızın tesadüf olmadığını gösterdiğimiz bir 90 dakika oynadık, sonunda hep beraber sevindik” diyen başarılı oyuncu, “Haydi Sivaslılar. Hayallerimize uzanan yolda kritik bir maç bizi bekliyor. Göztepe karşısında doldurun stadı” ifadeleriyle camiaya mesaj yolladı.

‘Robinho net değil’

Süper Lig’in ilk devresinin son haftasında sahasında Göztepe’yi ağırlayacak olan lider Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. İdman öncesi açıklamada bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son günlerde adı Kırmızı- Beyazlı kulüple anılan Robinho ile ilgili, “Net olan bir şey yok. Bizim kesinlikle takviye yapmamız lazım. Bu iki tane maç bize bunu gösterdi. Çok büyük paralar verip oyuncu alamayız” dedi.