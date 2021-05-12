Sivasspor, zirvenin kaderini belirledi

Yiğido, bu kadar eksiğe rağmen Kadıköy’de adeta şov yaptı. Kayode önce direğe nişanladı, ardından takımın öne geçirdi. Sivas, ikinci yarıda da müthiş futbolunu sürdürdü, Gradel’in asistinde Hakan farkı 2’ye çıkarttı. Yiğido, şampiyonluk için mutlaka kazanması gereken Fenerbahçe’nin baskısı karşısında sakin oynadı, panik yapmadı, rakibe net pozisyon vermedi.

5. sıraya çıktılar

5. sırayı alma hedefiyle İstanbul’a gelen Kırmızı-Beyazlılar, Hatayspor’un yaşadığı kayıpla hedefine ulaştı. Sivasspor, Kayode ve Gradel’in yıldızlaştığı maçta tarihi bir galibiyet alıp hem zirve yarışının kaderini belirledi hem de yenilmezlik serisini 18 maça çıkarttı.



