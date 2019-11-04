Sivasspor zirve yolunda gümbür gümbür
Sivasspor önüne geleni deviriyor, zirveye yürüyor... Kırmızı-Beyazlılar, Antalya’dan sonra Denizli’yi yıktı. Deplasmanda 274 gün sonra Hakan Arslan ve Kone’nin golleriyle kazanan Yiğidolar, 18 puana ulaştı. Horozlar ise kabustan uyanamadı.
Süper Lig’de 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Gençlerbirliği’ni deplasmanda yenerek son veren Yukatel Denizlispor, evinde Demir Grup Sivasspor’a mağlup olmaktan kurtulamadı: 0-2.
Karşılaşmada konuk ekibin gollerini 41’inci dakikada Hakan Arslan ve 90+1’inci dakikada Arouna Kone attı.
Bu skorla iç sahada üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Yeşil-Siyahlı ekip, 11 puanda kaldı. Son 4 maçın 3’ünü kazanan Sivasspor ise ligde 18 puanla üst sıralara yükseldi.
Maçın önemli anları ise şu şekilde gelişti:
41’inci dakikada Sivasspor öne geçti. Taçtan gelen topu ceza sahası sol aut çizgisinden Yatabare, Mert Hakan’ın önüne çıkardı. Mert Hakan’ın şutunda kaleci Stackhowiak ayaklarıyla gole engel oldu, Hakan Arslan, önünde bulduğu topu tamamladı: 0-1.
Adam farkı önledi
67’nci dakikada Sivasspor 2’nci gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fernando’nun şutu Stackhowiak’tan döndü. Emre’nin tamamlamaya çalıştığı top üst direkte patladı.
85’inci dakikada Recep Niyaz’ın serbest vuruştan ortasına Oğuz’un kafa vuruşu dışarıya gitti.
90+1’de Sivasspor’da Emre’nin ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arouna Kone, sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma 2-0 Demir Grup Sivasspor’un üstünlüğüyle sona erdi.