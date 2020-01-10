Sivasspor yerli, Galatasaray ve Alanyaspor yabancı da zirvede

Süper Lig'in ilk yarısı geride kalırken Demir Grup Sivasspor tüm rakiplerini geçip puan farkı ile lider konumda yer alıyor. Sivasspor aynı zamanda ligin yerli oyunculara en çok süren veren takımı oldu. Rıza Çalımbay yerli oyunculara %52,2 forma verirken bu alanda tek takım oldu. Ligde yerli oyuncuları, yabancı oyuncularından daha fazla süren alan bir başka takım yok.

Yabancı oyunculara en çok süren veren takımlar ise Galatasaray ile Alanyaspor oldu. Fatih Terim ve Erol Bulut, %80,7 oranında yabancılara süre tanıdılar ve bu alanda zirvede yer aldılar. Fenerbahçe %43,2 oranı ile yerlilere en çok süre veren üçüncü takım olurken Beşiktaş %35,3 ile 9.sırada ve Trabzonspor ise %35 oranı ile 10.sırada yer aldı. (Sabah)