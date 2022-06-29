Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını kampın ilk gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 18.00’de başlayan antrenman 1 saat sürdü.

Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından minyatür kale maç yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

SİVAS (İHA)