Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, kampın sekizinci günündeki ilk antrenmanı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık ve 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu ve geniş alan çok pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde çift kale maç yaptı.

Bolu kampına katılan Olarenwaju Kayode de bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.