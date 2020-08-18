Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu’nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından iki grup halinde dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.