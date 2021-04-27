Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 38. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra geniş alanda pas organizasyonları üzerinde durdu. Son bölümünde minyatür kale ve yarı sahada maç yapılan antrenman, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Helenex Yeni Malatyaspor, 29 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Alper Ulusoy görev yapacak. (AA)