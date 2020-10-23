Sivasspor ve Başakşehir kaybetti, ülke puanı sıralamasında Türkiye daha da geriye gitti
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 1'er temsilcimiz bulunuyor ve ikisi de bu hafta maçlarını kaybettiler. Bu kayıpların ardından ise Türkiye, ülke puanı sıralamasında 13. sıraya geriledi.
2021/2022 sezonundan itibaren Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamak zorunda kalabilir. RTürk futbolu için bu tehlike çanları aslıdna uzun süredir devam ediyor. Avrupa'da oynayan futbolcularımızın bireysel performansları artsa da hem Milli Takım 'ın hem de kulüp takımlarımızın Avrupa performansları iyi değil. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye'nin ülke puanı da giderek düşüyor.
2 ön eleme bile oynayabiliriz
Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in Leipzig'e, UEFA Avrupa Ligi'nde de Sivasspor 'un Villarreal'e kaybetmesiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriye gittik. Glasgow Rangers'ın Belçika'da Standart Liege deplasmanında kazanması İskoçların önümüze geçmesine sebep oldu. Ön eleme oynamanın dışında, eğer Türkiye, ülke puanı sıralamasında bu sezonu şu an bulunduğu 13. sırada tamamlarsa 2021/2022 şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılmak bir yana, 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.
Sıralama şu şekilde:
1. İspanya - 82.569
2. İngiltere - 80.997
3. İtalya - 63.581
4. Almanya - 62.427
5. Fransa - 51.081
6. Portekiz - 41.759
7. Rusya - 37.049
8. Belçika - 33.700
9. Hollanda - 32.800
10. Avusturya - 31.825
11. Ukrayna - 29.500
12. İskoçya - 29.375
13. Türkiye - 28.900
14. Danimarka - 27.375
15. Güney Kıbrıs - 27.250