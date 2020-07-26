Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabakanın ilk yarısını Stefano Napoleoni’nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe karşısında Demir Grup Sivasspor ikinci yarının hemen başında Fernando Andrade ile beraberliği yakaladı. Daha sonra Marcio Mossoro ile 2-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, 90 5. dakikada Berkan Emir’le penaltıdan bir gol daha buldu ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Liderlikten dördüncülüğe kadar geriledi

Haftaya 60 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor, takipçisi 59 puanlı Beşiktaş’ın deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etmesiyle dördüncü sıraya geriledi. 11. haftada liderlik koltuğuna oturan ve 9 hafta boyunca zirvede kalan Demir Grup Sivasspor, 20. haftada koltuğu Trabzonspor’a devretmişti. Sivas temsilcisi 27. haftadan beri 3. sırada yer alıyordu.

Maç bittikten sonra kırmızı kart

Karşılaşmanın son bölümünde Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile Göztepe yedek kulübesi arasında kısa bir tartışma oldu.

Karşılaşma bittikten sonra iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra VAR’dan görüntüleri izleyen hakem Ali Şansalan, soyunma odasına giden Göztepe yedek kalecisi Eren Bilen’i oyun alanına çağırdı ve kırmızı kart gösterdi.