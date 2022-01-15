Sivasspor - Trabzonspor maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

Süper Lig 'in 21. haftasında lider Trabzonspor , Sivasspor 'a konuk olacak.

Sivasspor - Trabzonspor maçında VAR hakemi olarak Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu oturacak. Numanoğlu’na AVAR olarak Mustafa Emre Eyisoy ve Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.







