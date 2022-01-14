Sivasspor - Trabzonspor maçının öne çıkan rakamları

Sivasspor , ikili rekabette son 11 mücadelenin sadece 2'sinde galip geldiği Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bu sezonun ilk yarısında Sivasspor ile oynadığı Süper Lig maçını 2-1 kazanan Trabzonspor, 2015/16'dan bu yana kırmızı-beyazlılara karşı bir sezonda çifte galibiyet yapamıyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (579 maç), Şenol Güneş'i geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla maçta görev yapan ikinci çalıştırıcı olacak. (621 maç, Samet Aybaba).

Sivasspor, son maçında Konyaspor 'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İyi savunma yaptılar ve Konyaspor'u her zamanki dinamik pas oyununu engelledi. Ocak ayında özellikle orta sahada takviye yapması gerekiyor, bu nedenle Rıza Çalımbay'ın bu hafta sonu güçlü bir Trabzonspor tarafına karşı defansif kadro kurmasını bekleniyor.

Trabzonspor son maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Ocak ayında Edin Visca ile anlaşmaları ileri uçtaki yeteneklerini arttırdı. Bu hafta sonu Sivasspor'un Ağustos ayından bu yana ilk yenilgisini alabilir.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu meslektaşı Rıza Çalımbay (6). Avcı'nın en üst ligde Çalımbay'dan (6) daha fazla mağlup ettiği tek meslektaşı bulunuyor: Aykut Kocaman (7).