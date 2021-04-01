Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.