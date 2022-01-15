MENÜ

Sivasspor - Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık anıldı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 16:55 Son Güncelleme:
- A +
Sivasspor - Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı

Sivasspor - Trabzonspor maçının 6. dakikasında Sivassporlu Ahmet Oğuz topu dışarı attı, oyun durdu. Alkışlar ve dualar Ahmet Çalık için yükseldi.

Ahmet Çalık anısına oyun durdu, tüm stat hayatını kaybeden genç futbolcuyu alkışlayarak andı. Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı, hakem Mete Kalkavan ve bazı futbolcular Ahmet Çalık için dua etti.

Sivasspor tribünlerinden de Ahmet Çalık için tezahürat yapıldı. Bir dakikalık aranın ardından Trabzonsporlu oyuncuların topu Sivasspor’a geri göndermesiyle maç tekrar başladı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...