10 numara Dia Saba’ya imza attıran Yiğidolar, Randers’in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Tosin Kehinde’yi de satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. İmzaların bugün atılması bekleniyor

Transfer döneminin son günlerinde gaza basan, kadrosunu güçlendirmek adına kesenin ağzını açan Sivasspor , rotasını Danimarka’ya çevirmişti. Kırmızı-Beyazlılar, bir süredir Tosin Kehinde için Randers ekibiyle görüşmelerde bulunuyordu. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da bizzat istediği oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı. Dün kurulan son temasta Danimarka temsilcisi de ikna edildi. Yiğidolar başarılı futbolcuyu sabah saatlerinde İstanbul’a getirip sağlık kontrolünden geçirecek. Herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda akşam saatlerinde imzaların atılması bekleniyor.

Çalımbay’ın istediği kanat

24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, yeni başlayan Danimarka Ligi’nde 5 maçta oynadı. Geçen sezon 42 maçta 6 gol, 8 asist katkısı sağladı. Kehinde, her iki kanatta da oynayabiliyor.