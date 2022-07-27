Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarına başladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bolu ve Avusturya kampının verimli geçtiğini söyleyerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Hem Bolu kampı hem de Avusturya’daki kamp mükemmel geçti. Çalışma açısından süperdi, herkes neşeli bir şekildeydi. Oynadığımız hazırlık maçlarını da çok iyi şekilde bitirdik. Mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdik” dedi.

“Mutlaka transfer yapmalıyız”

Transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya ise Çalımbay, şu yanıtı verdi:

“Transfer konusunda herkes bir uğraş veriyor. Ortada bir gerçek var, bizim iyi bir kadro kurmamız lazım. İyi oyunculardan kurulu bir kadro kurmamız gerekiyor ki biz hem Avrupa hem de Türkiye’de gidelim. Benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi de Süper Kupa. Onu en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu da Sivas tarihinde hiç olmamış bir şey. Türkiye’de iki tane takımın Süper Kupa oynaması müthiş bir şey, kulüp için de büyük bir şans. Bu maçtan önce mutlaka transfer yetiştirmemiz gerekiyordu ama yeni transferlerimizin olacağını zannetmiyorum bu maçtan önce. Bu biraz bize sıkıntı olabilir. Ben takımıma güveniyorum, mükemmel de çalıştık, çok iyi bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim mutlaka oyuncu almamız gerekiyor. Bizi hem ligde hem de Avrupa’da taşıyacak oyuncular almamız gerekiyor. Başta büyük takımlar olmak üzere gerçekten iyi transferler yapılıyor. Ben geçen seneki gibi sıkıntı yaşamak istemiyorum. Biran önce transfer yapmalıyız. Ben çok isterdim o alacağımız arkadaşların hazırlık dönemine katılmalarını. Murat Paluli, Robin ve Karol’u transfer ettik.”

“Kapasitemizin üstüne çıkacağız”

Deneyimli teknik direktör, Trabzonspor ile oynayacakları Süper Kupa maçına kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Çalımbay, “Biz Trabzonspor maçında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kapasitemizin üstüne çıkacağız. Süper Kupa’yı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çalımbay son olarak, bir gazetecinin “ Galatasaray ’dan Morutan’a talip oldunuz. Transfer ne durumda” şeklindeki sorusuna; “Biz Morutan’ı istedik. Galatasaray ile aynı yerde kamp yapıyorduk, hazırlık maçlarını izledim. Başkanla da konuştuk. Bizim başkanımız da konuştu. Bence bir sorun yok ama başka bir sporun var onu da çözeceklerine inanıyorum. İnşallah çözerler. Bizim bir kere forvet arkası bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. İnşallah olur, olmaması için bir neden yok” yanıtını verdi.

Çalışmalar sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

SİVAS (İHA)