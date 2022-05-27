Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İnşallah arkası gelir!

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor'u uzatma anlarında 3-2 deviren Sivasspor kupanın sahibi oldu. Yiğidolar tarihinde ilk kez kupa sevinci yaşarken, bu zaferi şehre yaşatarak tarihe geçen teknik direktör Rıza Çalımbay da son düdüğün ardından çok mutluydu.

'Güzel maç oldu'

Mücadelenin çok keyifli geçtiğini söyleyen ve kaybeden taraf Kayserispor'u da tebrik eden tecrübeli hoca, "Her şeyden önce gerçekten bir final maçı oldu. Kayseri de biz de iyi oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Gol yedik, attık, güzel maç oldu. Sivas'a hiç kupa gelmemişti. Bunu gerçekleştirmek istiyorduk. Başardık. 3 senedir buradayım ve 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu çok büyük başarı. Ekibimi tebrik ediyorum, oyuncularımı kutluyorum. Sivas camiasına hayırlı olsun. İnşallah arkası farklı bir şekilde gelir" dedi.

'Bütçemiz olsa farklı olurdu'

Takımıyla gurur duyduğunu kaydeden Çalımbay, "'Hedef yoksa ben gelmem' demiştim buraya gelirken ilk 5 istiyordum. Biz Anadolu takımıyız. Fazla bütçemiz yok, istediğimiz oyuncuları alma şansımız yok. Biraz daha bütçemiz iyi olsa farklı olabilirdi, örneğin pandemi öncesine ilk yarıyı lider bitirdik. Bütçemiz olsa farklı olurdu. Anadolu'da her şey gerçekleşebilir. Yönetim ve taraftarın da katkısı olmalı. Şehirde de müthiş heyecan vardı. Böyle olması gerekiyordu. Takımımla gurur duydum, ne gerekiyorsa sahada yaptılar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.





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