Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Kırmızı-Beyazlılar yarın akşam 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor ile Süper Kupa maçına çıkacak. Yiğidolar mücadele öncesinde oldukça iyi hazırlanırken, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da basın toplantısında bundan bahsetti ve iddialı konuştu.





Tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı:

"Hem Bolu'da, hem Avusturya'da iyi şekilde çalıştık. Çalışma açısından mükemmeldi. Hazırlıklarımız gayet iyi geçti. Burada biraz kondisyona dayalı çalıştık. Hazırlık maçları yaptık ve tempo kazandık. Güzel maçlar oynadık. Tek düşüncemiz kupayı kazanmak, umarım olur. Başka bir düşüncemiz yok. Karşımızdaki takım da çok iyi bir takım, ligin şampiyonu. Tek sıkıntımız transferlerimiz yetişmedi. Bu kupaları oynamak çok önemli, sezonu iyi bitirip burada olmak yönetim ve oyuncular açısından büyük önem taşıyor. Kamplar yaptık, hazırlandık. Tek düşüncemiz iyi bir şekilde, bütün taraftarlara güzel bir maç izletmek. Sezonu kupa ile tamamladık. Kupa ile açmak istiyoruz. En iyisini yapacağız."



