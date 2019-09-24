Sivasspor taraftarından muhteşem koreografi: Yiğidolar is coming

Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda müthiş bir atmosfer yarattı. Günlerdir süren dev koreografi hazırlığı, maç öncesinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Yiğidolar sahaya çıkarken, stadyumda Game Of Thrones müziği çaldı, tribünlerden ise müthiş bir koreografi yükseldi.

Yapılan dev koreografide teknik direktör Rıza Çalımbay tahtta otururken, sağında kaptan Ziya Erdal, sol tarafında ise Sivaslı milli boksör Avni Yıldırım bulunuyordu. Koreografinin uçlarında ise ejderhalar yer aldı. Daha sonra ise tribünlerde ‘Yiğidolar is coming’ (Yiğidolar geliyor) yazısı belirdi.