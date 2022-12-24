Sivasspor , Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa’ya konuk oldu. Sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde üçüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup etmişti.

4 hafta sonra galibiyeti hatırladı

Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligde 4 maç aranın ardından galibiyet alarak, puanını 14’e yükseltmiş oldu. Son galibiyetini bu sezonun 10. haftasında Giresunspor’u 3-0 yenerek alan Yiğidolar, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmada 3 puan yüzü göremedi. Yiğidolar ligin 11. haftasında Trabzonspor ’a 1-0, 12. haftasında Antalyaspor’a 2-0, 13. haftada Fenerbahçe ’ye 1-0 yenilirken, 14. haftada ise Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, 15. haftada ise Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek 3 puan hasretine son verdi.

Süper Lig'de 800 puana ulaştı

Yiğidolar, Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle hanesine 3 puan yazdırarak 800. puanını elde etti. Spor Toto Süper Lig'de 575 maça çıkan Sivasspor, 213 galibiyet, 201 mağlubiyet ve 161 de beraberlik elde etti. 786 kez gol sevinci yaşayan Yiğidolar kalesinde ise 784 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar maç başına 1,391 puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig'in ilk sezonu olan 1959 sezonundan günümüze kadar 74 takım mücadele ederken, Sivasspor elde ettiği 800 puanla en çok puan toplayan 21. takım oldu. (İHA)