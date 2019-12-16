Sivasspor bu sezon sahasında oynadığı 8 maçta hiç yenilmezken 7 galibiyet 1 beraberlik alıp 22 puan topladı. Sivasspor evinde yenilgi almazken 2.75 puan ortalaması ile son yılların şampiyonlarına benzer bir performans gösterdi.

Son yıllarda şampiyon olan takımların iç saha performansı

2018-19 Galatasaray 17 maç (13-4-0) 43 puan 2.53 puan ort

2017-18 Galatasaray 17 maç (16-1-0) 49 puan 2.88 puan ort

2016-17 Beşiktaş 17 maç (13-4-0) 43 puan 2.53 puan ort

2015-16 Beşiktaş 17 maç (14-1-2) 43 puan 2.53 puan ort / (Fenerbahçe 74 puanla ikinci - iç sahada (14-3-0) 45 puan 2.65 sezonu)

2014-15 Galatasaray 17 maç (13-3-1) 43 puan 2.47 puan ort

2013-14 Fenerbahçe 17 maç (14-3-0) 45 puan 2.65 puan ort





Bu sezon iç sahada 2.50 puan ve üzerini gören başka takım olmadı

Süper Lig'de 15.hafta geride kalırken iç sahada oynanan maçlarda 2.50 ve üzerinde puan ortalamasına ulaşan sadece Sivasspor oldu. Son olarak evinde bu haftaya kadar yenilgisiz mücadele eden Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a kaybetti ve hem unvanını kaybetti hem de ortalaması 2.13 değerine geriledi.





SÜPER LİG İÇ SAHA PUAN DURUMU (2019-2020 15.Hafta)

Sivasspor 8 maç 22 puan (2.75 ort) - yenilgisiz

Fenerbahçe 7 maç 16 puan (2.29 ort)

Beşiktaş 8 maç 17 puan (2.13 ort)

Fenerbahçe 7 maç 16 puan (2.29 ort)

Başakşehir 7 maç 14 puan (2.00 ort)

Trabzonspor 7 maç 14 puan (2.00 ort)

Alanyaspor 8 maç 15 puan (1.88 ort)

Galatasaray 8 maç 15 puan (1.88 ort)





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