Sivasspor son yıllarda şampiyon olan takımların iç saha puan ortalamasına ulaştı
Süper Lig'de lider konumda bulunan Sivasspor üst üste 7 maç kazandığı gibi sahasında da müthiş bir performans sergiliyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki takım geride kalan 8 iç saha maçında yenilgisiz 22 puan topladı ve son yıllarda şampiyon olan takımların iç saha ortalamasına ulaştı hatta bazılarını geçti.
Sivasspor bu sezon sahasında oynadığı 8 maçta hiç yenilmezken 7 galibiyet 1 beraberlik alıp 22 puan topladı. Sivasspor evinde yenilgi almazken 2.75 puan ortalaması ile son yılların şampiyonlarına benzer bir performans gösterdi.
Son yıllarda şampiyon olan takımların iç saha performansı
2018-19 Galatasaray 17 maç (13-4-0) 43 puan 2.53 puan ort
2017-18 Galatasaray 17 maç (16-1-0) 49 puan 2.88 puan ort
2016-17 Beşiktaş 17 maç (13-4-0) 43 puan 2.53 puan ort
2015-16 Beşiktaş 17 maç (14-1-2) 43 puan 2.53 puan ort / (Fenerbahçe 74 puanla ikinci - iç sahada (14-3-0) 45 puan 2.65 sezonu)
2014-15 Galatasaray 17 maç (13-3-1) 43 puan 2.47 puan ort
2013-14 Fenerbahçe 17 maç (14-3-0) 45 puan 2.65 puan ort
Bu sezon iç sahada 2.50 puan ve üzerini gören başka takım olmadı
Süper Lig'de 15.hafta geride kalırken iç sahada oynanan maçlarda 2.50 ve üzerinde puan ortalamasına ulaşan sadece Sivasspor oldu. Son olarak evinde bu haftaya kadar yenilgisiz mücadele eden Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a kaybetti ve hem unvanını kaybetti hem de ortalaması 2.13 değerine geriledi.
SÜPER LİG İÇ SAHA PUAN DURUMU (2019-2020 15.Hafta)
Sivasspor 8 maç 22 puan (2.75 ort) - yenilgisiz
Fenerbahçe 7 maç 16 puan (2.29 ort)
Beşiktaş 8 maç 17 puan (2.13 ort)
Fenerbahçe 7 maç 16 puan (2.29 ort)
Başakşehir 7 maç 14 puan (2.00 ort)
Trabzonspor 7 maç 14 puan (2.00 ort)
Alanyaspor 8 maç 15 puan (1.88 ort)
Galatasaray 8 maç 15 puan (1.88 ort)
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