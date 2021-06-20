Ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil etmeye hazırlanan Sivasspor ’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yiğidolar iç piyasada bonservisi elinde olan oyunculara yönelirken, uzun süredir hedefinde olan Sefa Yılmaz transferinde önemli mesafe katetti. Gençlerbirliği’nde geçen sezon takımın öne çıkan isimlerinden biri olan Sefa Yılmaz için Kasımpaşa ve Kayseri de devrede. Ancak Kırmızı-Beyazlılar’ın bir adım önde olduğu ve oyuncuya imza attırmak adına büyük çaba harcadığı öğrenildi.

Gençler’de coştu

Kayserispor, Trabzonspor , Alanya, Gaziantep, Boluspor, Altınordu formaları giydikten sonra Gençlerbirliği’nde sergilediği başarılı performansla birçok takımdan teklif alan Sefa’nın da Avrupa seçeneğinden dolayı tercihini Sivasspor’dan yana kullanması bekleniyor.