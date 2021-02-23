Sivasspor, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 26'ncı hafta maçında pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Bir süredir sakatlığı bulunan Olarenwaju Kayode de antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 27'nci hafta maçında 27 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.

DHA