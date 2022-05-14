Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig 'in 37. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor , yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rize’ye gidecek.

Rizespor ile Sivasspor 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda karşılaşacak.

İHA