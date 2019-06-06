Sivasspor, takımın başına eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'ı getirdiğini açıkladı. Sezonun sona ermesiyle Hakan Keleş ile yolları ayırma kararı alan Yiğidolar, Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdi.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şöyle;

2019-2020 sezonu için çalışmalarına başlayan kulübümüz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Rıza Çalımbay, 2010-2013 yılları arasında da kulübümüzde görev yapmıştı. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında ligde 98 (6'sı Süper Final), Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 16 karşılaşmada görev yaptı. Yiğidolarımız, bu maçların 43'ünden galibiyetle, 28'in beraberlikle, 43'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 166 kez havalandıran takımımız, kalesinde 168 gol gördü.

Rıza Çalımbay'a kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, yeni görevinde önemli başarılara imza atacağına inandığımı belirterek, sonsuz başarılar dileriz.

Rıza Çalımbay ile yarın (07 Haziran Cuma) saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu basın toplantı salonunda imza töreni düzenlenecektir.

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