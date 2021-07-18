Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 17. gününde teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından çabukluk ve şut çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanda yeni transfer Pedro Henrique de yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 22 Temmuz Perşembe saat 20.00’de deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak.

SİVAS (AA)