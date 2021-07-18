Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova deplasmanında Petrocub ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Bolu’nun Gerede ilçesindeki kampta devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 17. gününde teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından çabukluk ve şut çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanda yeni transfer Pedro Henrique de yer aldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 22 Temmuz Perşembe saat 20.00’de deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak.
SİVAS (AA)