Sivasspor ’da transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Yiğidolar, Yunan stoper Goutas’tan sonra Kayserispor’un yıldızını da kaptı. Kırmızı-Beyazlılar, Pedro Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol kantta forma giyen 31 yaşındaki sporcu için 1 milyon Euro bonservis ödendi.

Türkiye’de 3. sezonu

Brezilya’nın Santa Cruz do Sul şehrinde 16 Haziran 1990’da dünyaya gelen Pedro Henrique,futbola ülkesinin Gremio takımında başladı. Ardından Caxia, Zürih, Rennes, PAOK, Karabağ ve Astana formasını giyen oyuncu, 2019 yılında Kayserispor’a transfer oldu. Kariyerinde 295 maça çıkan Pedro Henrique, 57 kez gol sevinci yaşadı.

Kayseri teşekkür etti

2 sezondur Kayserispor forması giyen Henrique için Sarı-Kırmızılı kulüp de teşekkür mesajı paylaştı. Açıklamada, “Teşekkürler Pedro Henrique. Kulübümüz profesyonel oyuncularından Pedro Henrique’nin Sivasspor Kulübü’ne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Pedro Henrique’ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.