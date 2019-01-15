Sivasspor, Marlos’u elinden kaçırıyor

Son olarak kadrosuna Diabate’yi katan Yiğidolar’da hücum hattına düşünülen takviyelerden biri de Manchester City’li Marlos Moreno’ydu. Kırmızı-Beyazlılar bu transferi gerçekleştirmek adına önemli mesafe katetmiş, oyuncunun menacerini büyük ölçüde ikna etmişti. Ancak City’nin kararı Sivasspor’u üzecek gibi.

Öyle ki Ada ekibinin, geçen sezon Flamengo’ya kiraladığı yıldız adayını yine talipleri olan Brezilya’dan bir kulübe göndermeyi düşündüğü bildirildi. Sivasspor da bu yüzden Robinho’dan boşalan hücum hattı için alternatif arayışlarına vakit kaybetmeden başladı.

Takıma mutlaka bir stoper de kazandıracak olan yönetimin Brezilya’da Vasco de Gama forması giyen 30 yaşındaki stoper Werley ile de temas halinde olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.