Sivasspor maçı: (ÖZET) Sivasspor-Kopenhag maç sonucu: 1-2

Petrocub ve Dinamo Batumi engelini aşarak büyük bir başarıya imza atan Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı ağırladı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maç konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Temsilcimizin tek golünü 59. dakikada Leke James kaydetti. Kopenhag'a avantajı sağlayan goller ise 55. dakikada Kevin Diks ve 60. dakikada Jens Stage'den geldi.

Oyun anlamında rakibine büyük bir üstünlük kursa da sahadan 2-1 mağlup ayrılan Yiğidolar, 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka'da oynanacak rövanşta tur biletini almaya çalışacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5. dakikada Kopenhag atağında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Stage’in altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca top taca çıktı.

10. dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Daramy’nin içeri kestiği meşin yuvarlağı rakip defans oyuncuları araya girerek uzaklaştırdı.

11. dakikada Sivasspor atağında Kayode’nin sağ çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğine çarptıktan sonra taca çıktı.

25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel’in yaptığı ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.

36. dakikada Pep Biel’in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında kafalardan seken top Wind’in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı Azubuike son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

GOL | 55' Kopengag, Kevin Diks'in golüyle öne geçti. 0-1.

GOL | 59' Sivasspor, 4 dakika sonra rakibine yanıt verdi ve Leke James ile eşitliği yakaladı. 1-1.

GOL | 60' Kopenhag, Stage'nin golüyle yeniden öne geçti. 1-2.

90 dakika konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.