Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 6. haftasında dün Rizespor'a 2-0 mağlup olan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Maccabi Tel-Aviv maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Rizespor maçında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra koşu çalışmaları yaptı. İdman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanda sakat olan Samba Camara ve Casimir Ninga da yer aldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv 29 Ekim Perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndan oynanan ilk maçlarda Sivasspor - Villarreal deplasmanında rakibine 5-3 mağlup olmuş, Maccabi Tel-Aviv ise Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı evinde 1-0 yenmişti.

İHA