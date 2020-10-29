UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında bugün İsrail temsilcisi Maccabi Tel- Aviv’i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 10. karşılaşmasına çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde Rıza Çalımbay’ın ekibinde Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bırakacaklar. Kırmızı- Beyazlılar, gruptaki ilk maçında İspanya’nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 kaybetmekten kurtulamamıştı. Bu anlamda Yiğido, İsrail ekibi karşısında zaferden başka bir şey düşünmüyor.

Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv ilk 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Robin, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton

Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacak. Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto'nun yöneteceği 90 dakika, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Yüzde 50 oranında seyirci

Kırmızı-Beyazlılar, Maccabi Tel-Aviv önünde Avrupa kupalarındaki 10. maçını oynayacak. Daha önce 9 maça çıkan kırmızı-Beyazlılar 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bu arada 4 Eylül Stadı’nda gerçekleşecek olan karşılaşmada Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacak. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftar alınacak. Taraftarlar locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturacak.