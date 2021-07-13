Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor , geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al Qadisiyah forması giyen Leke Samson James ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Forvet mevkinde görev yapan 28 yaşındaki sporcu, İstanbul‘da Mecnun Otyakmaz‘ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1 Kasım 1992’de Nijerya’nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Leke Samson James, futbola Bridge Football Club’ta başladı. Ardından Aalesunds FK, Beijing BSU ve Molde formasını giyen James, geçtiğimiz sezon ise Al Qadisiyah takımında görev yaptı.

Kariyerinde çıktığı 222 maçta 103 kez fileleri havalandıran James, 22 kez de asist yaptı.



