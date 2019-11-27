Sivasspor kulübeden aldığı katkıyla dikkat çekiyor!

Lider Sivasspor’un bu sezonki en önemli özelliği kulübeden giren futbolcuların gole verdiği katkı! Oyuna sonradan giren Kone, Erdoğan ve Fernando’nun gole toplam katkısı 11... 8 gol, 3 asistle 24 golün 11’inde kulübeden gelenler takıma ciddi bir katkı verirken Yiğidolar yakaladığı %46’lık oranla bu alanda zirvede yer aldı. Tarihinde ilk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden ve 10 sezon aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturan Kırmızı-Beyazlılar, son haftalardaki başarısıyla adından sıkça söz ettirdi. Sivasspor’un başarılı performansı, taraftarını da heyecanlandırdı.

11 sezonun en iyisi!

Memleketinin takımı Sivasspor’da sezon başında göreve başlayan Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile öğrencileri, elde ettikleri başarılarıyla taraftarın gönlünde adeta taht kurdu. Yiğidolar, son 11 sezonundaki en iyi performansını da gösterdi. Kayserispor’u 4-1 yenerek liderliğini sürdüren Sivasspor, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig’de mücadele ettiği son 11 sezonun en başarılı performansını sergiledi. Sivasspor, 2007-2008 sezonunda 12 haftada 28 puan toplamıştı.

12 haftanın 10’u Anadolu zirvede

Süper Lig’de 12 hafta geride kalırken zirveye Anadolu takımları damga vurdu. Ligde tamamlanan 12 haftanın 10’unda Anadolu takımları liderlik koltuğunda oturdu. Fenerbahçe yalnızca ilk 2 haftada liderlik koltuğunda otururken, sonraki 8 haftada Aytemiz Alanyaspor zirvede yer aldı. Süper Lig’de son 2 haftada ise Demir Grup Sivasspor liderliğin yeni sahibi oldu. Sivasspor’u, averajla Medipol Başakşehir’in önünde yer alan Trabzonspor 2 puan geriden takip ediyor.