Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor , hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı. Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag, yarın saat 21.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

Karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek.