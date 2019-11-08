Sivasspor - Konyaspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de 11. haftada Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti. Kırmızı Beyazlılar maçtan Emre Kılınç ve Hakan Arslan'ın attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

İki müthiş gol!

80. dakiakda Emre Kılınç ve 89'da Hakan Arslan sol çaprazdan ceza alanının dışından attıkları harika golelrle Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri attılar.

Sivasspor bu galibiyetle iç sahada oynadığı 6 maçın beşini kazanmış oldu.

Ev sahibi 21 puana ulaşıp maç fazlasıyla lider olurken Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Emre, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare.

İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Fallau Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.



