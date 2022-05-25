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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

25 Mayıs 2022, Çarşamba 19:03 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor ile Kayserispor yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

İHA

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