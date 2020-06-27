Süper Lig’in 29. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde rakibini yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Sivasspor maçına tam kadro ile çıkacak Kayserispor ise geçen hafta kazandığı Gençlerbirliği maçı sonrası oldukaça moralli. Sarı-Kırmızılı takım deplasmanda kazanarak alt sıralardan kurtulmanın peşinde.

Sivasspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivasspor ile Kayserispor saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor ile Kayserispor 26. randevuda

Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig serüveninde 25 kez karşılaştı. Bu maçlarda Sivasspor ise 7 kez, Kayserispor 8 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Sivasspor 32 gol atarken Kayserispor 41 gol attı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Sivasspor 4-1 kazandı.

Sivasspor, ligde Hes Kablo Kayserispor ile sahasında oynadığı son 3 maçta kazanamıyor. Kayserispor, Sivas'taki son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan 25 Süper Lig maçında 73 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 2011-2012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 6 - 2 galip ayrıldı. Ayrıca 2012-2013 sezonunda Sivas'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Yine 2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan müsabakayı Kayserispor 2-4 kazanırken 2005-2006 sezonunda Sivas'taki maçı Kayserispor 0-5'lik skorla kazanan taraf oldu.