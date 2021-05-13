Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 42. haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise üç grup halinde yarı sahada maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. (AA)