Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma, açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı. Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.