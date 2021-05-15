Sivasspor - Kasımpaşa (CANLI)

Fenerbahçe galibiyetiyle rakibine şampiyonluk yolunda ciddi bir darbe vuran ve yenilmezlik serisini 18 maça çıkaran Sivasspor, Süper Lig'in 42. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 62 puanla 5. sırada yer alan Yiğidolar, sezona bulunduğu konumda nokta koymak ve sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. 46 puanla 13. basamakta yer alan, ligde kalması garanti olan Kasımpaşa ise sezonu galibiyetle tamamlamak amacında. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçta ilk düdük çaldı.

Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan Sivasspor - Kasımpaşa maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Bu akşam saat 18.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

Sivasspor - Kasımpaşa 11'ler:

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Ziya, Caner, Cofie, Claudemir, Hakan, Fajr, Gradel, Ninga, Kayode.

Kasımpaşa: Erdem, Feyzi, Brecka, Luckassen, Eren, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Anıl, Varga.



